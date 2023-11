Frauenkino der Gleichstellungsbeauftragten in Schifferstadt

Schifferstadt. Die Gleichstellungsbeauftragten laden recht herzlich zum nächsten Frauenkino am Mittwoch, 6. Dezember 2023 zu dem Film „Im Herzen jung“ ein.

Inhalt: Vor 15 Jahren trafen sich Shauna (Fanny Ardant) und der Arzt Pierre (Melvil Poupand) im Krankenhaus. Er behandelte damals ihre sterbende beste Freundin. Schon hier fühlten sich die beiden zueinander hingezogen, doch ihre Wege trennten sich zunächst für unbestimmte Zeit.

Inzwischen ist Pierre mit Jeanne (Cécile de France) verheiratet. Zwei Kinder brachte die Ehe bereits hervor. Nun trifft Pierre Shauna an einem unverhofften Ort wieder. Sie ist über zwei Ecken mit Pierres besten Freund Georges (Sharif Andoura) befreundet. Gemeinsam verbringen Shauna, Pierre und Georges einige Tage im alten Elternhaus von Georges im Süden von Irland.

Zurück in Paris pflegt Pierre erneut den Kontakt zu Shauna. Der romantische Funke wird entfacht, doch als die Affäre bald an die Öffentlichkeit kommt, sind Unverständnis und viele Streitigkeiten in ihren Familien vorprogrammiert. Kann diese Liebe eine Zukunft haben? (Quelle: www.kino.de)

Der Eintrittspreis liegt bei 9 € und beinhaltet neben dem Film auch ein Glas Sekt und nette Gespräche wie die Gleichstellungsbeauftragten wissen lassen.

Der Film beginnt um 20.00 Uhr im Rex-Kino-Center, Zeppelinstr. 6 in Schifferstadt. Karten können gerne im Vorfeld reserviert werden, müssen allerdings am 4. Oktober bis spätestens 19.30 Uhr abgeholt werden. Einlass ist um 19.00 Uhr. Aufgrund des großen Andrangs empfiehlt sich dringend eine Kartenreservierung im Vorfeld.

Das Frauenkino findet an jedem ersten Mittwoch des Monats statt. Über die Filme entscheidet das Publikum direkt vor Ort.

Reservierungen nimmt das Kino unter 06235/9299840 (ab 17 Uhr) entgegen.