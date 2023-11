Schifferstadt. Wie die Deutsche Bahn AG der Stadtverwaltung heute mitteilte, werden die geplanten Gleisbauarbeiten am Bahnübergang in der Iggelheimer Straße witterungsbedingt auf das Jahr 2024 verschoben. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten an beiden Gleisen vom 29. November 2023 bis 8. Dezember 2023 stattfinden. Die Stadtverwaltung Schifferstadt bittet um Verständnis für die kurzfristige Planänderung.