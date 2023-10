Kicken für Iquique feiert 20-jähriges Jubiläum

Schifferstadt. Am 1. November diesen Jahres jährt sich die mittlerweile traditionelle Benefiz-Fußball-Veranstaltung „Kicken für Iquique“ zum zwanzigsten Mal. Die Fußballer der Kolpingsfamilie unterstützen seit 2003 das Lebenswerk des vor einigen Jahren verstorbenen Bruders Paul Oden in Chile.

Straßenkinder und Kinder aus armen Familien finden Zuflucht in dem Kinderhilfswerk des gebürtigen Pirmasensers.

In den 20 Jahren haben die Kolpingkicker eine hohe fünfstellige Summe nach Chile transferieren können und wollen auch in diesem Jahr wieder den Nachfolgern von Bruder Paul tatkräftig unter die Arme greifen. Neben den Einnahmen aus dem beliebten Hallen- Fußballturnier gibt es zahlreiche Firmen und private Spender, die alljährlich ihr Scherflein zum finanziellen Gelingen beitragen.

Das Orga-Team der Kolpingfußballer hat sich für die Jubiläumsveranstaltung etwas Besonderes einfallen lassen. Auf einer Bilderwand kann der Besucher auf eine Zeitreise durch zwei Jahrzehnte gehen und interessante Dokumente der Geschichte von „Kicken für Iquique“ besichtigen. So mancher Schifferstadter Sportler wird sich dort evtl. wiederentdecken.

Wer weiß denn noch, dass die erste Veranstaltung ein Spiel der Kolpingfußballer gegen die Ringer war? Oder, dass die „Pälzer Ausles“ unter der Regie vom ehemaligen Landrat Werner Schröter schon mit von der Partie war? Ein Besuch der Veranstaltung (01.11.2023 ab 10.00 Uhr, Neue Kreissporthalle) lohnt sich allemal.

10 Vereine, darunter Dauerbrenner wie die Leichtathleten, die Handballer, die FFG Schwarz oder die Meßdiener, haben ihre Zusage gegeben. Spannende Spiele sind garantiert und der Sieger steht auch schon fest: „Es sind die Kinder von Iquique“, wie Orga-Mitglied Karlheinz Steck es auf den Punkt bringt.

Für die Bewirtung steht wieder der Freundeskreis Iquique bereit und lässt keine Wünsche offen. Essen und Trinken sowie ein erlesenes Kuchenbuffet warten auf die Gäste.

Eine weitere Besonderheit im Jubiläumsjahr findet am 15.11. statt. Um 18:00 Uhr wird es einen Gedenkgottesdienst in der Kirche St. Laurentius über das Leben und Wirken von Bruder Paul Oden in Iquiqe geben. Im Anschluss zeigt der Iquique-Freundeskreis im Pfarrheim ab 19 Uhr einen Film (25 Minuten) über den Pfälzer Missionar. Also: Termin vormerken und vorbei kommen.

Für Spenden oder Sponsoring-Anfragen wenden Sie sich bitte an Karl Teutsch vom Orga- Team unter der Telefon-Nummer 06235/4333 oder karl.teutsch@t-online.de.

Spendenkonto: Kolpingsfamilie Schifferstadt: Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG IBAN: DE79 5479 0000 0006 1263 59, Verwendungszweck: „Kicken für Iquique“