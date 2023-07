Chor der Herz Jesu Kirche lädt ein zum Konzert am 16.7.2023 um 18.00 Uhr im Pfarrheimhof Herz Jesu / Thema des Abends sind traditionelle und moderne Volkslieder

Im letzten Jahr feierte der Chor der Herz Jesu Kirche sein 60jähriges Jubiläum mit einem sommerlichen Spiritual-Konzert unter dem Motto „Good Lord above“, sowie mit einem Marienliederabend, der den Titel „Maria, Himmelsfreud’“ trug. Für sein diesjähriges Sommerkonzert am 16.07.23 hat sich der Chor unter der Leitung von Silke Winkler ein besonders traditionsreiches Repertoire vorgenommen: Der Abend widmet sich thematisch dem deutschen Volkslied.

Dabei präsentieren die Sängerinnen und Sänger einen Querschnitt durch den deutschen Liederschatz verschiedener Jahrhunderte, aber mit besonderem Schwerpunkt auf der Zeit der Romantik. So vielfältig die Themen von Volksliedern sind, haben sie doch gemein, dass sie vom Leben und den Erfahrungen der Menschen, die sie ersonnen haben, erzählen. So hören wir in den Texten immer wieder vom Leben mit und in der Natur („Ich ging durch einen grasgrünen Wald“), von täglicher Arbeit und fröhlichen Festen, von Freundschaft und Heimatverbundenheit („Im Krug zum grünen Kranze“) von Liebesfreud und –leid („Horch, was kommt von draußen rein“). Aber auch die Beziehung des Menschen zu Gott, Frömmigkeit und Vertrauen auf den Schöpfer leuchten regelmäßig aus den Versen hervor („Der Mond ist aufgegangen“).

Die ausgewählten Chorsätze sind zum größten Teil sehr klassisch – Friedrich Silcher („Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“) und Johannes Brahms („Mein Mädel hat einen Rosenmund“) sind hier als Komponisten zu nennen. Doch auch moderne Sätze finden in das Programm Aufnahme und bereichern das Klangspektrum. In bewährter Manier ist wieder ein Wechsel von Chor und solistischen Beiträgen geplant. Die Sänger Silke Winkler und Malte Müller werden Volksliedbearbeitungen von Joseph Haydn zu Texten von Hermann Löns zum Besten geben. Haydn hat diese für Solo mit Begleitung durch ein Klaviertrio, bestehend aus Violine (Timo Jouko Herrmann), Violoncello (Valeria Lo Giudice) und Klavier (Anna Panagopoulos), gesetzt. Und so werden diese drei Musiker auch das ein oder andere Chorstück begleiten und das Konzert zu einem besonderen Erlebnis machen. Das Konzert mit dem Titel „In einem kühlen Grunde“ beginnt um 18.00 Uhr und findet bei gutem Wetter im Pfarrheimhof Herz Jesu statt, bei Regenwetter im Pfarrheim. Bei großer Hitze ist für Beschattung gesorgt. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.