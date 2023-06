Ein Klassenzimmer der Grundschule Nord in Schifferstadt wurden in der letzten Wochen zeitweise zur Werkstatt. In einem spannenden interdisziplinären Projekt erhielten die Schülerinnen und Schüler einen lebendigen Zugang zur Welt der Elektrizität und Innenarchitektur.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Mittwoch, 28. Juni 2023.