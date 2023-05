Für mehr Sicherheit der Kinder – Verkehrsversuch an der Grundschule Süd / Salierschule

Um die Sicherheit der Schulkinder der Grundschule Süd und der Salierschule auf deren Schulweg zu gewährleisten wird ab Juni in der Kalenderwoche 23 für die Dauer von drei Monaten ein Verkehrsversuch getestet. Zentrales Element wird sein, probeweise eine Einbahnstraßenregelung in einem Teilstück der Jägerstraße (zwischen Speyerer- und der Kugelfangstraße) sowie einem Teilstück der Kugelfangstraße (zwischen Jägerstraße und Salierstraße) einzuführen (wir berichteten ausführlich in der Samstagsausgabe vom 20. Mai 2023).

Auf Wunsch des Schulelternbeirates der Grundschule Süd wurde die Schulwegsicherung um die Grundschule Süd / Salierschule mit der Schulleitung, dem Schulelternbeirates und der Ordnungsbehörde besprochen und beleuchtet, mit dem Ziel die Verkehrssicherheit für die Schulkinder zu verbessern. Vor Ort konnten sie sich gemeinsam mit der Polizei und dem ADAC davon überzeugen, dass die Situation – leider verursacht durch die Elterntaxis – einer Verbesserung bedarf und somit ein Verkehrsversuch rund um das Gelände der Grundschule Süd/Salierschule von Anfang Juni für drei Monate getestet wird. Mit diesem Verkehrsversuch verbunden ist weiterhin die Einrichtung einer Elternhaltestelle in der Klappengasse vor dem Anwesen Nr. 76. Diese Maßnahme wird gemeinsam mit dem ADAC umgesetzt. Dort können Eltern ihre Kinder auf dem Gehweg absetzen, die Kinder haben dann einen kurzen Fußweg und müssen lediglich die Kugelfangstraße auf Höhe der Bushaltestelle überqueren. Der Busverkehr wird dadurch nicht beeinträchtigt.