Gottesdienst mit Abendmahl anlässlich des Johannestages

Lutherkirche Johanniterorden in der Pfalz feiert am 25. Juni in Schifferstadt

Schifferstadt. Der Johanniterorden in der Pfalz feiert am 25. Juni in der Lutherkirche in Schifferstadt einen Gottesdienst anlässlich des alljährlichen Johannestages.

Der Johanniterorden besteht aus Ordensrittern, die sich für den Dienst am Nächsten verpflichtet haben. Ursprünglich wurde der Orden im 11. Jahrhundert gegründet, damit die Pilger nach Jerusalem im Krankheitsfall versorgt wurden.

Der Ritter haben in Jerusalem schon Jahrzehnte vor den Kreuzzügen ein großes Hospital errichtet und wurden deswegen Hospitaliter genannt. Auch heute leisten die Johanniter mit ihren Einrichtungen wie der Johanniter Unfall Hilfe, den Johanniter Hilfsgemeinschaften, der Johanniter Schwesternschaft sowie durch Krankenhäuser, Altenheime und Kindergärten einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl unseres Landes. Auch in Katastrophenfällen im In- und Ausland wie der Flutkatastrophe im Ahrtal und dem schweren Erdbeben im Südosten der Türkei und in Syrien sind die Johanniter aktiv.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Johanniterorden immer wieder vertrieben. So zogen die Ritter von Jerusalem über Rhodos nach Malta. Daher werden die Johanniter auch Malteser genannt. Im Jahr 1538 gab es eine konfessionelle Trennung. Seither gibt es die katholischen Malteser und die evangelischen Johanniter, die in großer Eintracht und mit gegenseitigem Respekt den Dienst am Nächsten in der Nachfolge Jesu Christi pflegen.

Der Gottesdienst mit Abendmahl in der Lutherkirche in der Langgasse 56 findet um 11 Uhr statt. Vor dem Gottesdienst versammeln sich die Mitglieder des Ordens vor der Kirche und ziehen dann gemeinsam ein. Zu diesem Gottesdienst mit anschließendem gemütlichem Beisammensein, sind alle herzlich eingeladen.