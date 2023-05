Schließtage der Dienststellen der Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung Schifferstadt informiert, dass die Verwaltung, die kommunalen Kindertagesstätten und die Stadtbücherei am Freitag, 19. Mai 2023 und am Montag, 22. Mai 2023 aufgrund des „Brückentages“ sowie einer betrieblichen Veranstaltung geschlossen sind. Des Weiteren ist das Büro am Friedhof zusätzlich vom 15.05.2023 bis 18.05.2023 nicht besetzt. In dieser Zeit übernimmt Sabine Wegner die Vertretung für das Friedhofsbüro und ist unter 06235/44-311 erreichbar.

Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung und Verständnis.

Ab Dienstag, 23. Mai 2023, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder wie gewohnt erreichbar.