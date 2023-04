Schifferstadt. Am Samstag, 29. April findet eine Vogelstimmenwanderung im Schifferstadter Wald statt. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Parkplatz des Waldkindergartens am Wohlfahrtsweg. Die Wanderung dauert etwa 1.30 Stunden. Die Führung übernimmt der Schifferstadter Ornithologe Helmut Schießl.