„Erschreckend“: Müssen 40 Erstklässler einer Schule sitzenbleiben?

Die fröhlichen Farben auf dem Hof der Gräfenauschule passen nicht zum traurigen Geschehen hinter den Mauern der Lehranstalt in Ludwigshafen. Wohl gleich 40 Erstklässler müssen das Schuljahr wiederholen – ein Schock für Rektorin Barbara Mächtle. „Die extrem hohe Zahl ist erschreckend. Im vergangenen Jahr waren es 23 oder 24“, sagt Mächtle. „Auch in anderen Klassenstufen gibt es Wiederholer – aber bei weitem nicht so viele.“ Die Gründe in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz sind vielfältig. Oft sprechen die Kinder schlecht Deutsch oder kommen aus bildungsfernen Familien.

