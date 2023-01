Gesang-Kurzworkshop The stage is yours!

Am Samstag, 4.2.2023 von 14.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr findet in der Gesangsschule für Rock/Pop Claudia Degen der erste Kurzworkshop Gesang statt. Er richtet sich an alle Interessierten, die in das Thema Rock/Pop Gesang reinschnuppern möchten. Der sehr praxisorientierte Workshop holt jeden da ab, wo er gerade steht und jeder Teilnehmer erhält sofort Tipps an die Hand, womit er künftig arbeiten kann. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Kurs kostet 89 € und die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Info & Anmeldung unter: info@claudiadegen.de oder 0162-29 66 198.