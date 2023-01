Am Samstag, den 25. Februar, um 17 Uhr findet zum vierten Mal der Neujahrsempfang der Messdiener im Pfarrzentrum St. Jakobus statt. „Messdiener (be-)dienen wieder“, dieser Leitsatz beschreibt das Event ganz treffend. Denn die Ministranten von St. Jakobus laden erneut ein zu einem gemütlichen Abend bei leckerem Essen. Wie in den vorherigen Auflagen des Neujahrsempfangs in den Jahren 2018 bis 2020 dürfen die Gäste sich nicht nur auf ein raffiniertes Menü, sondern auch kompetente Bedienung freuen. Nach nun bedauerlichen drei Jahren Pause wird ein 4-Gänge-Menü unter dem Motto „Vier Jahreszeiten“ serviert. Das Benefizessen für die Jugendarbeit startet mit einem Sektempfang, der in das kulinarische Erlebnis einführt. Im edlen Rahmen kann man die vier „Saisons“ genießen. Um dessen Zubereitung kümmert sich die aus dem Messdiener- Leitungsteam bestehenden Küchenbesetzung mit selbst gewählt hohem Anspruch. Im Sinne eines Benefizessens bitten die Messdiener um Spenden, da für das Essen kein Geld verlangt wird. Die gesamten Spenden sowie der Erlös des Getränkeverkaufs fließen zum einen direkt in die Unterstützung der Jugendarbeit wie zum Beispiel Freizeitprogramme, Ausflüge und anderen Aktionen, zum anderen wird dieses Jahr ein Drittel des Erlöses gespendet. Nähere Informationen findet man unter: www.pfarrei-schifferstadt.de. Aufgrund des großen Andrangs in den letzten Jahren gilt eine Anmeldepflicht. Bei Interesse bitte melden bei Simon Huber (E- Mail: simonhuber4@t-online.de oder Telefon 015202056993) an. Anmeldeschluss ist der 22. Januar. Foto: privat