Friedenslicht aus Bethlehem kommt nach Schifferstadt

Schifferstadt. Alljährlich wird am 3. Advent das Friedenslicht von Betlehem ausgesandt. In diesem Jahr werden Pfadfinder/innen das Friedenslicht bereits zum 29. Mal zu „allen Menschen guten Willens” nach Deutschland bringen. Die Aktion Friedenslicht (#friedenslicht) ist eine Gemeinschaftsaktion der Ringverbände der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands (BdP, BMPPD, DPSG, PSG, VCP) und des Verbandes Deutscher Altpfadfindergilden (VDAPG). Der Ökumeneausschuss der Prot. Kirchengemeinde und der Pfarrei Hl. Edith Stein schließt sich der Aktion gerne wieder an und lädt „alle Menschen guten Willens“ ein, das Friedenslicht nicht nur in den Kirchen, sondern an verschiedenen öffentlichen und privaten Orten in Schifferstadt leuchten zu lassen und weiter zu geben. Am Sonntag, 11. Dezember kommt das Friedenslicht aus dem Dom in Speyer auch in Schifferstadt an und wird mit einer kleinen Feier um 17:30 Uhr auf dem Ernst-Ripplinger-Platz (vor der St. Jakobuskirche) in der Stadt ausgesendet. Bitte bringen Sie hierfür ein Windlicht oder eine Laterne mit Kerze mit. Der Gemeindeausschuss St. Jakobus lädt dabei zu einem Beisammensein und Umtrunk mit Punsch und Glühwein ein. Das Friedenslicht kann bis 19:30 Uhr auf dem Platz abgeholt werden. Ab Montag, 12.12.2022 kann das Friedenslicht dann bei „Lichtteilern” an verschiedenen Orten in Schifferstadt empfangen und gerne an Familien, Freunde, Nachbarn, einsame Menschen weitergegeben werden. Wo und wie – sowie weitere Informationen zur internationalen Friedenslichtkampagne gibt es auf der Homepage www.pfarrei-schifferstadt.de. Bild: Rüsthaus GmbH/rdp e.V.