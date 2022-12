Die Realschule plus und Fachoberschule im Paul-von-Denis Schulzentrum in Schifferstadt informiert

Schifferstadt. Aus erster Hand können sich Grundschüler und ihre Eltern bei der Informationsveranstaltung am Sonntag, dem 15. Januar 2023 ab 11.00 Uhr über die Realschule plus in kooperativer Form im Paul-von-Denis-Schulzentrum in Schifferstadt informieren. Treffpunkt ist die große Aula des Schulzentrums. Folgender Ablauf ist geplant: Eltern und Schüler können sich bei geführten Rundgängen durch die Fach- und Klassenräume und beim Erleben von Unterricht einen Eindruck über das Schulleben verschaffen. Die Schulleitung wird über die Realschule plus, die Fachoberschule, das freiwillige Ganztagsangebot und vieles mehr informieren und Fragen der Eltern beantworten. Für Auskünfte und Fragen stehen neben den Lehrkräften auch Mitglieder des Schulelternbeirats zur Verfügung. Bedeutsam in der Realschule plus ist die gemeinsame Orientierungsstufe. Wichtige Elemente der Orientierungsstufe sind: Maximal 25 Schüler pro Klasse, Längeres gemeinsames Lernen in Klasse 5 und 6, danach abschlussbezogene Klassen zu den Bildungsgängen Realschule oder Berufsreife, Englisch als 1. Fremdsprache, Französisch als 2. Fremdsprache ab Klasse 6 im Wahlpflichtfachangebot (freiwillig), Förderung in Deutsch, Englisch und Mathematik, Erwerb von sozialen Kompetenzen, Freiwilliges Ganztagsangebot, Enge Kooperationen mit den Grundschulen und dem Gymnasium im Paul-von- Denis Schulzentrum. Informatische Bildung bereits ab der 5. Klassenstufe (IPS). In den Wahlpflichtfächern, die ab der 6. Klasse angeboten werden, können nach Begabung und Neigung dann in den höheren Klassen Fächer aus den Bereichen Technik und Naturwissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung und Hauswirtschaft und Sozialwesen oder Französisch gewählt werden. In der Realschule plus kann die Berufsreife nach der 9. Klasse oder der Realschulabschluss nach der 10. Klasse erlangt werden. Außerdem können die Schüler in der Fachoberschule die allgemeine Fachhochschulreife (das Fachabitur) erwerben. Dies ist der schnellste Weg zum Fachabitur, da der praktische Teil in der 11. Klassenstufe erworben wird. Hier sind die Schüler drei Tage im Betrieb und zwei Tage in der Schule. Für die Schülermit dem Realschulabschluss sind weiterhin auch der Besuch der Höheren Berufsfachschule oder der Oberstufe eines Gymnasiums möglich. Die Anmeldung des Kindes an der Realschule plus und Fachoberschule in Schifferstadt kann an folgenden Terminen im Sekretariat vorgenommen werden: Sa., 28.01.2023 09.00 – 12.00 Uhr, Mo., 30.01.2023 08.30 – 13.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr, Di., 31.01.2023 08.30 – 13.00 Uhr, 14.00 – 15.30 Uhr, Mi., 01.02.2023 08.30 – 14.00 Uhr, Do., 02.02.2023 08.30 – 15.00 Uhr, Fr., 03.02.2023 08.30 – 14.00 Uhr. Sie können Ihre Kinder auch jederzeit Online anmelden. www.rsfos-schifferstadt.de. 