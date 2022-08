Am Wochenende fällt der Startschuss in die neue Saison der Ringer in der Rheinland-Pfalz-Liga. In diesem Jahr sind acht Mannschaften am Start. Zu interessanten Derbys wird es mit dem AV 03 Speyer sowie der WKG Ludwigshafen kommen. Der letztjährige Meister VfK 07 Schifferstadt ist in die 2. Bundesliga aufgestiegen und etabliert jetzt mit seinem starken Unterbau in der Rheinland-Pfalz-Liga eine zweite aktive Mannschaft. In dem Sammelbecken vieler heranreifender Talente erwarten die sportlich Verantwortlichen auch einen gesunden Konkurrenzkampf für mögliche Einsätze im Bundesliga-Team. Die derzeitige Motivation und Trainingsbeteiligung im VfK-Lager ist trotz Sommer-Hitze und aktuellen Ferien prima. Zum Auftakt der Saison treten die VfK-Ringer am Samstag in Pirmasens gegen den RSC Pirmasens-Fehrbach an. Der Kampf beginnt um 19.30 Uhr, und das gesamte VfK-Team wünscht sich einen Auftaktsieg. Im allgemeinen ist der Ligastart immer eine kleine Wundertüte. Aus diesem Grund schauen die VfK-Trainer und -Betreuer auf die Verfassung ihrer Sportler und weniger auf den Gegner+. Die junge VfK-Mannschaft kann ohne großen Druck in der Liga kämpfen und viel Erfahrung für die Zukunft sammeln. Neu mit beim VfK in dieser Saison am Mattenrand ist einer der Jugendtrainer, Scott Gottschling. Er engagiert sich im Verein an der Schnittstelle Jugend/Aktive. Hintere Reihe: M. Scherer, D. Hermann, O. Luitfi, R. Akgün, C. Akgün, S. Remle, J. Briegel, E. Bayram Vordere Reihe: R. Pilipenko, B. Iscan, S. Gottschling. Foto:privat