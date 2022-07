Aufträge für Kita und Straßen verteilt

Dachbegrünung, Dachabdichtung und Spenglerarbeiten für die neue Kita Am Sportzentrum können angegangen werden. Der Stadtrat folgte der Empfehlung des Bau- und Verkehrsausschusses bei der Vergabe der Arbeiten. Das gleiche gilt für die Beauftragung mit den Straßenbauarbeiten in der Hirsch- und Pfaffengasse. Erfolglos war eine beschränkte Ausschreibung für die Auftragsvergabe von Leistungen am Neubau der Kindertagesstätte Am Sportzentrum zunächst. In Folge dessen wurden acht Unternehmen bei einer freihändigen Vergabe zur Teilnahme am Wettbewerb aufgefordert. Drei meldeten zurück, der günstigste bekam den Zuschlag. Eine Firma aus Böhl-Iggelheim wird die Arbeiten nun angehen. Zwischen Mitte September und Anfang Dezember sollen diese erledigt werden. Rund 300.000 Euro werden die notwendigen Maßnahmen kosten. In der Hirschgasse wird ein Unternehmen aus Marnheim die Herstellung der Verkehrsanlagen und Kanalanlagen zum Preis von knapp 548.000 Euro übernehmen, in der Pfaffengasse ein Betrieb aus Mertesheim zu etwa 563.000 Euro.