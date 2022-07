Stadtradeln: Siegerehrung und Resümee

Schifferstadt. Am Freitag, 15. Juli, hatten die Radfahrerinnen und Radfahrer in Schifferstadt wieder ein gemeinsames Ziel: die Siegerehrung der Aktion Stadtradeln. Am Schillerplatz wurden sie von Radfahrer- und Fußgängerbeauftragtem Martin Moritz, Bürgermeisterin Ilona Volk und Lea Bannas aus dem Bereich Bauen und Umwelt empfangen. Es wurden die Personen mit den meisten Radkilometern, die aktivsten Teams mit den meisten Kilometern und die Teams mit den meisten Radkilometern pro Person geehrt. Es gab eine Urkunde für jeden Platz aus den genannten Kategorien, Preise gesponsert vom Zweiradhaus Mayer und ein Eis zur Erfrischung für die ambitionierten Radler. Den ersten Platz der Personen mit den meisten Kilometern belegte Jürgen Weiler mit 1.473 km, der damit 263 kg CO2 einsparte. Das aktivste Team mit den meisten Kilometern war das Paul-von-Denis-Gymnasium mit 18.112 km und einer Ersparnis von ca. 3.235 kg CO2. Das Team mit den meisten Radkilometern pro Person waren die „Vierkantjunkies“, die pro Teammitglied 1.006 km fuhren und in ihrem dreiköpfigen Team ca. 180 kg CO2 vermieden. 2022 lag der Zeitraum der Aktion Stadtradeln deutlich früher als im Vorgängerjahr. So erradelten die Teams im sonnigen Frühjahr statt im kalten Herbst ihre Kilometer. Die Maifeiertage wurden von vielen Personen zum Radfahren genutzt. Insgesamt kamen 417 aktive Radlerinnen und Radler auf stolze 93.041 Kilometer. Die Highlights des diesjährigen Stadtradelns waren die gemeinsame Radtour rund um Schifferstadt am ersten Juniwochenende mit anschließender Einkehr in der Fischerhütte am Bahnweiher. Auch die Radsternfahrt zur friedlichen Demonstration für bessere Radwege, die am gleichen Wochenende stattfand, bereitete den Teilnehmenden große Freude. „Nächstes Jahr wieder“ ist daher das Fazit der Organisatoren.