Obst- und Gemüsetag: Noch Aussteller gesucht

Schifferstadt. Der Obst- und Gemüsetag in Schifferstadt hat sich mittlerweile zu einer sehr etablierten Veranstaltung entwickelt, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Neben Informationen zu Ernährung und Lebensmittel, Bewegung, werden auch Verkostungen und Verpflegung am Obst- und Gemüsetag angeboten, um das wichtige Thema einer gesunden Ernährungs- und Lebensweise Bürgerinnen und Bürgern wieder mehr ins Blickfeld zu rücken. Bewerbungen für den diesjährigen Obst- und Gemüsetag am Sonntag, 25. September werden noch entgegengenommen. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den verschiedensten Bereichen können sich gerne mit dem Stadtmarketing in Verbindung setzen. Vorrangig werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den folgenden Bereichen gesucht: gesunde Ernährung, Obst-/Gemüseanbau, Gartenbau/Landwirtschaft, Sport/Bewegung, Ehrenamt und Gastronomie. Das Bewerbungsformular finden Sie auf der Homepage der Stadt Schifferstadt: www.schifferstadt.de