Kabeltiefbauarbeiten in Schifferstadt in der Speyerer Straße zwischen Hintergasse und Schillerstraße

Die Stadtwerke Schifferstadt werden voraussichtlich ab Montag 30.5.2022 in Schifferstadt Kabeltiefbauarbeiten in der Speyerer Straße (verkehrsberuhigter Teil zwischen Hintergasse und Schillerstraße) ausführen. Der Netzausbau erfolgt im offenen Kabelgraben im Fahrbahnbereich; auf der gesamten Ausbaustrecke werden abschnittsweise Leerrohre eingebaut; so dass die vor den Häusern befindlichen Parkflächen punktuell kurzzeitig nicht zur Verfügung stehen. Die Zuwegungen zu den Grundstücken sind durch den Einbau von Fußgängerbrücken gewährleistet. Durch die Baumaßnahme gibt es keine Umleitungen, es sind die örtlichen Hinweisschilder zu beachten. Gleichzeitig wird die Schillerstraße im Bereich der Speyerer Straße in offener Bauweise gekreuzt. Für diese Tätigkeit muss die Straße am 31.5. für einen Tag voll gesperrt werden mit Sackgassenregelung für die Anwohner bis zur Baustelle. Die Dauer der Gesamtmaßnahme beträgt voraussichtlich ca. 2 – 3 Wochen. Wir bitten für die geplanten Arbeiten und den damit verbundenen Behinderungen um Verständnis.