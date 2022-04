SommerKunstZeit in Schifferstadt

Entspannt durch die Innenstadt bummeln und dabei die Werke von Schifferstadter Schülerinnen und Schülern betrachten – in der Kalenderwoche 25 bis 29 ruft das Stadtmarketing das dritte Jahr infolge die SommerKunstZeit aus. In diesem Jahr findet die SommerKunstZeit in Kooperation mit einer Schulklasse des Paul-von-Denis-Gymnasiums in Schifferstadt statt. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe haben zu Ehren des 100-jährigen Geburtstages des Künstlers Celestino Piatti das Kunstprojekt „Piatti“ gestartet. Piatti erstellte von 1961 bis zu den 1990er Jahren über 6.000 Buchumschläge für den Deutschen Taschenbuch Verlag (dtv). Die Schülerinnen und Schüler kreieren in Piattis Stil Kunstwerke und stellen diese während der SommerKunstZeit in den Schaufenstern der Gewerbetriebe in Schifferstadt aus. Bei dieser Form der „Wanderausstellung“ ziehen nicht die Kunstwerke weiter, sondern die Kunstfans. Sie können sich zeitlich flexibel und so auch fernab von Menschenansammlungen von Kunstwerk zu Kunstwerk bewegen. Sie wollen sich mit Ihrem Gewerbebetrieb oder ihr Schaufenster als Ausstellungsort zur Verfügung stellen? Melden Sie sich per E-Mail unter dem Betreff „SommerKunstZeit“ an stadtmarketing@schifferstadt.de, Ansprechpartnerin: Susanne Schmitt.