Viel Positives und grandioser Blick

In einer Zeit, in der die Corona-Pandemie noch nicht durchs Land zog, war der Frühlingsmarkt in Schifferstadt bereits beliebte Anlaufstelle für Menschen aller Generationen und mit allen Interessen. Jetzt, da eine Wiederauflage nach der Krisenpause wieder möglich war, hat sich die Veranstaltung verändert. Statt dem Schillerplatz rückte der neu gestaltete Kreuzplatz in den Fokus und wurde mit Ständen bestückt. Die Anbieter reihten sich entlang der Hauptstraße bis an den Kreisverkehr in der Waldseer Straße/Bahnhofstraße. Ein buntes Sammelsurium an Dekorativem, Natürlichem und Nützlichem wurde für die BesucherInnen angerichtet. War die Umplanung sinnvoll? Wie fühlt sich die Präsenz in der Öffentlichkeit an? Und: Wie kamen die Anbieter eigentlich zu ihrem Metier? Das Tagblatt fragte bei einigen nach. Einiges wurde gesagt.