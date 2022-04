Emmausgang im Pfarrgarten St. Laurentius

Der Gemeindeausschuss von St. Laurentius lädt an Ostermontag, 18. April, 15 Uhr, die Kinder, ihre Familien und alle, die gerne dabei sein wollen, zu einem Emmausgang in den Pfarrgarten Jägerstraße 16 ein. Das Programm ist für Kinder verschiedener Altersgruppen im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt. Es wird empfohlen, eine „Picknickdecke“ mitzubringen. Da Ostern ein Frühlingsfest ist, in dem die Natur zu neuem Leben erwacht, soll dies an mehreren Stationen nachgespielt werden. Dabei wird auch besonders der beiden Jünger gedacht, die sich nach dem Tod Jesu von Jerusalem auf den Weg gemacht hatten. Sie wollten nach Emmaus, einem kleinen Dorf, das etwa ein Tagesmarsch von Jerusalem entfernt ist. Vielleicht waren sie dort daheim und wollten einfach zurück in die Heimat und den Alltag, nach den schlimmen Tagen in der Hauptstadt. Auf dem Weg ist etwas mit ihnen passiert, es gingen ihnen die Augen auf und sie haben sich verändert. Aus Mutlosigkeit und Trauer wurden brennende Herzen und die Erkenntnis: Jesus lebt!