Wöchentliche Sammelstelle im Jugendtreff für die Ukraine

Die Stadtverwaltung Schifferstadt hat im Jugendtreff, Neustückweg 1, eine Sammelstelle eingerichtet. Hier können jeden Dienstag von 16 – 18 Uhr Spenden abgegeben werden. Der Rhein-Pfalz-Kreis organisiert im Anschluss an die Sammlung den Weitertransport nach Polen und von dort in die Ukraine. Medizinprodukte: Bitte spenden Sie nur originalverpackte Artikel, die noch nicht abgelaufen bzw. nutzbar sind. Verzichten Sie auf angebrochene Verpackungen, diese lassen sich nur schwerlich transportieren und verteilen. Auch Spenden aus dem medizinischen Großhandel/ verfügbare Großhandelsverpackungen sind absolut wertvoll für einen gezielten Weitertransport. Steril verpacktes Verbandsmaterial, Wundauflagen, Druckverbände, Bandagen, hämostatische Verbände, Mittel gegen Verbrennung und gegen Fieber, Mittel zur Wasseraufbereitung, Rettungstaschen, Erste-Hilfe-Kits/First-Aid-Kits, Arzttasche mit Materialien, Verbandskasten für Autos, Rettungsdecken, Einweghandschuhe in verschiedenen Größen, Hautdesinfektionsmittel, Desinfektions-wipes, Tragen, Trage-Bahren, Wärmendes/Tragbare Gegenstände/Werkzeuge/Technik: Feldbetten / Klappliegen für die Errichtung provisorischer Sammelunterkünfte, Knieschoner, Regenmäntel / Nässeschutzkleidung, Thermodecken, Feste/Wärmende Decken, Feste/Wetterbeständige Stiefel, Thermomatten, Isomatten, wasserdichte Unterlagen für Matratzen/Schlafsäcke, Schlafsäcke, Damen-, Herren-, Kinderunterwäsche (NUR NEUWARE), Unterhemden (lange und kurze Ärmel) (NUR NEUWARE), Bettwäschesätze (NUR NEUWARE), Thermounterwäsche (BESTENFALLS NUR NEUWARE), Powerbanks, Taschenlampen, Äxte, Schaufeln, Bergungsmittel Hygiene- und Reinigungsmittel: Bitte spenden Sie keinesfalls angebrochene Verpackungen. Diese lassen sich nicht weitertransportieren. Bitte spenden Sie, wenn möglich Großverpackungen. Duschbad/Seife, Zahnpasta und Zahnbürsten, Kämme, Binden/Tampons, Windeln in verschiedenen Größen, Windeln für Erwachsene/Ältere Menschen, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Waschmittel Lebensmittel: Bitte achten Sie auf lange Haltbarkeiten. Es werden keine Frischwaren oder leicht verderbliche Produkte angenommen. robuste Verpackungen und große Packungsgrößen sind wichtig. Die Produkte werden bis zur Verwendung mehrmals umgelagert und verteilt. Instantlebensmittel, Nudeln, Mehl, Reis, Kaffee und Tee, Süßigkeiten (Schokoladen, Schokoriegel, Bonbons, Nüsse), Milchbrei für Babys und Kinder mit verschiedenen Geschmack, Suppen für Babys in Gläser (fertig), Kondensmilch und Milchpulver, Speiseöl, Fleisch und Fischkonserven. Diverses: Schulranzen (guter Zustand) und Schulutensilien (neuwertig)