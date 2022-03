Frauenkino der Gleichstellungsbeauftragten in Schifferstadt

Von den Schifferstadter Gleichstellungsbeauftragten initiiert lädt das Frauenkino am Mittwoch, 6. April 2022 zu dem Film „Notre Dame – die Liebe ist eine Baustelle“ ein. Inhalt: Maud Crayon (Valérie Donzelli) wurde in den Vogesen geboren, lebt mittlerweile aber in Paris. Sie ist eine erfolgreiche Architektin, Mutter von zwei Kindern und gewinnt bei einem Missverständnis den großen Wettbewerb der Stadt Paris, den Vorplatz des Notre Dame neu zu gestalten. Zwischen dieser neuen Verantwortung reihen sich jedoch gleich eine ganze Reihe von anderen Problemen: Eine längst vergessene Jugendliebe taucht plötzlich wieder auf, ihr Chef piesackt sie durchgängig und plötzlich ist Maud auch noch schwanger und der Vater des Kindes will an ihrem Leben Teil haben. Schafft es Maud ihren Alltag voll mit Presserummel, dem exzentrischen Bürgermeister und jeder Menge Liebes-Wirrungen zu überstehen? (Quelle: www.filmstarts.de) Der Eintrittspreis liegt bei 9 € und beinhaltet neben dem Film auch ein Glas Sekt und nette Gespräche wie die Gleichstellungsbeauftragten wissen lassen. Der Film beginnt um 20.00 Uhr im Rex-Kino-Center, Zeppelinstr. 6 in Schifferstadt. Karten können gerne im Vorfeld reserviert werden, müssen allerdings am 6. April bis spätestens 19.30 Uhr abgeholt werden. Einlass ist um 19.00 Uhr. Aufgrund des großen Andrangs empfiehlt sich dringend eine Kartenreservierung im Vorfeld. Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneverordnungen. Das Frauenkino findet an jedem ersten Mittwoch des Monats statt. Über die Filme entscheidet das Publikum direkt vor Ort. Reservierungen nimmt das Kino unter 06235/9299840 (ab 17 Uhr) entgegen.