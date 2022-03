Ehrung Sportlerin des Jahres 2020: Hammerwerferin Samantha Borutta

Die Ehrung zur Sportlerin des Jahres 2020 des Rhein-Pfalz-Kreises hätte eigentlich während der traditionellen Sportschau im Jahr 2021 stattfinden sollen. Die musste bereits zum zweiten Mal aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ausfallen. Um die verspätete Ehrung der Sportlerin 2020 endlich stattfinden zu lassen, traf man sich am Donnerstag, 17. März 2022, im kleinen Kreis im Palatinum in Mutterstadt. Die Entscheidung der Jury war eindeutig und einvernehmlich: Samantha Borutta wird zur Sportlerin des Jahres 2020 geehrt und setzt sich damit gegen 36 andere Kandidatinnen und Kandidaten durch. Ihre Leistungen und Erfolge in ihrer Sportdisziplin Hammerwurf füllen mehr als zwei Seiten des Redemanuskripts von Landrat Clemens Körner. Für die Sportlerin des Jahres 2020 wird Samantha Borutta für Erfolge geehrt, die auch in dem Jahr stattgefunden haben: Vize-Europameisterin U20, Deutsche Meisterin U20 und Deutsche Meisterin U23. Inzwischen holte sich Borutta auch einen internationalen Titel – U23 Europameisterin 2021 -und nahm im gleichen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio teil. Mit ihren gerade mal erst 22 Jahren sind von der jungen Sportlerin noch viele weitere Titel zu erwarten. „Mein Ziel ist es, konstant über 80 Meter zu werfen und somit den damaligen Weltrekord von Betty Heidler einzuholen“, kündigt Samantha Borutta an. Mit ihrer bisherigen Bestleistung von 71,08 m ist sie damit auf dem richtigen Weg – der Weltrekord von Betty Heidler im Jahr 2011 lag bei 79,42 m. Der aktuelle Weltrekord liegt bei mehr als 82 m. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Sportsoldatin den Verein gewechselt, um intensiver trainieren zu können. Nach ihrem Ursprungsverein, die TSG Mutterstadt, folgte der TSV Bayer04 Leverkusen, um aktuell bei der Eintracht Frankfurt zu trainieren. Bürgermeister Hans-Dieter Schneider ist sehr erfreut und sehr stolz, dass eine Sportlerin aus seiner Gemeinde so ausgezeichnete Erfolge verzeichnen kann. In der Gemeinde Mutterstadt gibt es eine Hammerwurfanlage und viele andere Sportmöglichkeiten. Damit Samantha auch weiter in ihrer Heimat trainieren kann, soll in nächster Zeit eine neue Hammerwurfanlage eingeweiht werden, um die Sportlerin auch weiterhin unterstützen zu können. „Seit 1983 vergeben wir jährlich die Ehrung an herausragende Sportlerinnen und Sportler aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, um damit die sportlichen Leistungen entsprechend zu würdigen. Die Erfolge erreichen die Akteure mit viel Training und Ausdauer in ihrer Sportart. Allein diese Treue verdient unsere höchste Wertschätzung“, betont Landrat Körner, der die Sportlerin auch als Idol in ihrem sportlichen Bereich für Jüngere sieht. Landrat Clemens Körner gratulierte der Siegerin und überreichte den verdienten Pokal und eine Urkunde, die Eltern Peter und Anette Borutta erhielten ein Weinpräsent als Dank für ihre unermüdliche Unterstützung und Fahrdienste. Auch Bürgermeister Hans-Dieter Schneider übergab der Sportlerin einige Geschenke. Foto: Rhein-Pfalz-Kreis .