Bischof Wiesemann hält Vortrag in Schifferstadt

Thema am 6. März: „Edith Stein. Als Erwachsene/r zum Glauben finden – Erwachsen glauben“. Im Rahmen einer Vortragsreihe zum Edith-Stein-Jahr lädt die Pfarrei Hl. Edith-Stein in Schifferstadt am Sonntag, 6. März, um 17 Uhr zu einem Vortrag mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ein. Thema des Referates ist „Edith Stein. Als Erwachsene/r zum Glauben finden – Erwachsen glauben“. Die Veranstaltung, eingebettet in eine kleine Andacht, findet in der St. Laurentiuskirche, Jägerstr. 14, statt. Weitere Informationen zu der Vortragsreihe auf der Homepage der Pfarrei: https://www.pfarrei-schifferstadt.de