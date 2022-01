Die Zeit die bleibt oder warum tun wir nichts?

„Es war total schade, wir waren alle sehr traurig und sind jetzt natürlich besonders happy, dass es doch noch geklappt hat”, sagte Mia Aurora Claus. Die 15-jährige Schülerin vom Schifferstadter Paul-von-Denis-Gymnasium konnte mit sechs weiteren Jugendlichen sowie 14 erwachsenen Mitspielern aus Mannheim und vier Schauspielern vom Ensemble des Nationaltheaters nach zwei Jahren endlich am 14. Januar die langersehnte Premiere auf der Bühne des Schauspielhauses feiern. Schon am 14. März 2020 hätte die Premiere zu „27 Jahre – Ein Stück über die Klimakrise” in der Regie von Gernot Grünewald nach wochenlanger Probenzeit und einigen Aktionen in der Mannheimer Innenstadt stattfinden sollen, doch kam die Corona-Pandemie dazwischen und zwei Tage vor der Uraufführung kam die Absage.

