Das Schreiwer-Hais’l lädt am Sonntag, 19. Dezember zum Saisonabschluss ein. Zu Gast ist Gerlinde Dress mit ihrem Programm „Ä Dutt voll Weihnachtsgutsel“. Feinsinnige Rezitation von Gedichten bekannter Mundartdichter. Sie ist mit Hingabe, Leidenschaft und viel Spaß bei der Sache, wenn es darum geht ein ausgeklügeltes Programm mit bekannten Mundartdichtern zu Gehör zu bringen. Es ist vergnüglich und abwechslungsreich, wenn Altmeister wie etwa Helmut Metzger oder Lina Sommer mit ihnen legendären Texten in Form von Rezitationskunst aufleben.Bisher feierte die systematische Gerlinde Dress Erfolge bei ihnen Auftritten und die Zuhörer fühlen sich pudelwohl. Mit hausgemachten Gliehwoi zaubern wir ein Wohlfühlgefühl in die guud Stubb. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung beträgt 15 Euro inklusive aller Getränke. Infos und Anmeldungen unter der Telefonnummer 06235/98596.