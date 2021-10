Endlich wieder ein Oktoberfest bei der Stadtkapelle Schifferstadt

Nach Monaten der Ruhe und des Stillstandes konnte die Stadtkapelle vergangenen Sonntag endlich wieder ihre Freunde und Musiker im Vereinsheim herzlich willkommen heißen. Das traditionelle Oktoberfest sollte für die Gäste wieder ein Stück Normalität zurück bringen, auch wenn die Corona-Pandemie nicht gänzlich ausgeblendet werden konnte. Die Besucher mussten sich am Einlass entsprechend den 2G+-Regeln ausweisen, und die Tische im Saal waren dem Abstandsgebot entsprechend angeordnet. Eingeschränkt war auch das kulinarische Angebot gegenüber den Vorjahren – es gab Weißwurst mit Brezel sowie klassischer und vegetarischer Flammkuchen mit Schafskäse. Dafür spielte das Bläser-Ensemble in gewohnter Weise unter der Leitung von Thomas Wieland. In Corona-gerechter Form wurde geschunkelt, mitgesummt und viel Beifall gespendet. Erst nach mehreren Zugaben durften die Musiker von der Bühne. Noch lange saßen die Gäste der Stadtkapelle beisammen und genossen das Wiedersehen. Die Vorstandschaft der Stadtkapelle bedankt sich bei dem Bläser-Ensemble und den Gästen für das gelungene Oktoberfest 2021.