Bemühungen müssen ganzjährig laufen

Die Aktion „Heimat shoppen“ ist mittlerweile in Schifferstadt etabliert. Die Stadt hat sich der flächendeckenden Aktion der Industrie- und Handelskammer angeschlossen mit dem Ziel, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität in unseren Städten, Gemeinden und Regionen mehr ins Bewusstsein zu rücken. Der komplette September stand unter dem Motto der Aktion, für die die IHK sechs gute Gründe nennt: „Heimat shoppen“ bedeute einkaufen bei Nachbarn und Freunden, unterstütze Veranstaltungen, Vereine und Initiativen, sichere Arbeit und Ausbildung, mache die Gemeinde lebenswert, reduziere die Umweltbelastung und stärke die Gemeinde als solche. Wie sich die Aktionszeit auf den Schifferstadter Handel auswirkt und welche Perspektiven dieser hat, erfuhr das Tagblatt auf Nachfrage bei Katrin Pardall, Referatsleiterin Wirtschaft und Kultur in der Verwaltung.

