Silbermedaille für Aleks Antonov Aleksiev

Bei den am 9. bis 10. Oktober 2021 in Ludwigsburg/Baden-Württemberg ausgetragenen Deutschen Meisterschaften der Altersklassen U16 (Jugend) und U18 (Junioren) des Deutschen Karate Verbandes, erkämpften sich die Karatekämpfer/innen vom Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt e.V. mehrere vordere Platzierungen und eine Silbermedaille. In der Disziplin Kumite (Freier Kampf) der Altersklasse U16 (Jugend) starteten die beiden jungen Kämpfer Nils Pap (15) in der Kumiteklasse -70kg und Louis Haas (14) in der Gewichtsklasse -63kg. Beide Athleten konnten sich leider nicht bis zu den vorderen Medaillienplätzen durchsetzen und mussten sich mit dem 7. bzw. 5. Platz zufrieden geben. In der Disziplin Kata (Technikvorführung / Kampf gegen einen imaginären Gegner) in der Altersklasse U18 (Junioren), sicherte sich der 17jährige Aleks Antonov Aleksiev die Silbermedaille. Mit seinen ausdruckstarken Kata Vorführungen (Anan, Suparimpai) gewann Aleks Antonov Aleksiev alle Vorrundenkämpfe als Punktbester, ehe er im Finale mit der Kata Ohan Dai knapp gegen den Saarländer und für Kaiserslautern startenden Fabrice Julian Hadizadeh mit der Kata Papuren knapp unterlag. Die 16jährige Parla Doaa Tatar startete ebenfalls in der Disziplin Kata U18 und erkämpfte sich trotz sehr starker Leisitungen unglücklichweise nur einen 5. Platz, nachdem Sie im Halbfinale und im kleinen Finale jeweils punktgleich gegen Ihre Gegnerinnen in der Unterbewertung hauchdünn verlor.