Am 2.10.2021, zwischen 20 Uhr und 23 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hasengasse beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten roten VW. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtenden PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.