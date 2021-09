Heimkampfautakt auf ungewohntem Terrain

Die neu eingeleitete Ära des VfK 07, welche nach Beendigung der Saison 2019 und Aussetzung der Folgerunde ein jähes Ende fand, soll am Samstag, 17 Uhr, fortgesetzt werden, wenn die junge Mannschaft um Trainerduo Markus Scherer und Erol Bayram zum ersten Kampf in der Rheinland-Pfalz-Liga antritt. Zu Gast ist die Wettkampfgemeinschaft Ludwigshafen, bestehend aus den Ursprungsvereinen ASV Ludwigshafen und KSC Friesenheim, welche letztmalig noch als Konkurrenten in der gleichen Liga aktiv waren.

Den ausführlichen Kampfvorbericht lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 4. September 2021.