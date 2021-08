Manfred H. Krämer zu Gast im Schreiwer Hais’l

Krimis sind sein Metier da kennt er sich aus, so schnell macht ihm da keiner was vor. Das Lampertheimer Energiebündel Manfred H. Krämer stellt exklusiv am Sonntag, 29. August, um 11 Uhr im Schreiwer Hais’l seinen neu ausgeheckten Krimi mit dem Titel „Die vielleicht sogar wahre Geschichte von Mona Lisa und dem Brandstifter“ vor. Die 14jährige Mona und der 15jährige Dominik fliehen aus einem Camp für straffällig gewordenen Jugendliche in Südspanien, welches zugleich in Flammen aufgeht. Ein 16Jähriger kommt ums Leben. Dominik ein notorischer Brandstifter ist dringend Tatverdächtig. Wahrheit oder Phantasie? Neugierig geworden? Dann Termin der Buchvorstellung vormerken. Der Eintritt inklusive aller Getränke beträgt 15 Euro. Infos und Anmeldungen unter der Telefonnummer: 06235/98596.