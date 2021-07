AfDler rastet aus Skandal vor Kreistagssitzung in Mutterstadt

Vor der Kreistagssitzung am Montagabend, die im Palatinum in Mutterstadt stattfand kam es zu einem Skandal. Nachdem ein Kreistagsmitglied der AfD die Corona-Vorschriften zur Teilnahme an der Sitzung nicht akzeptierte, randalierte er zunächst im Foyer des Palatinums, wobei er Hygienespender umschlug. Als der Mutterstadter Bürgermeister Dieter Schneider den Randalierer zur Rede stellen wollte, griff er Schneider unvermittelt an und es kam zu einem Handgemenge zwischen dem AfDler und dem Bürgermeister. Hans-Dieter Schneider zog sich dabei eine kleine Schürfwunde an der Nase dazu, die ärztlich versorgt wurde – ansonsten geht es ihm gut. Die Kreistagssitzung fand auch statt, jedoch nahm der Coronavorschriftenverweigerer der AfD nicht an der Sitzung teil. Die restlichen AfD’ler distanzierten sich von dem Vorfall und entschuldigten sich.