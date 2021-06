„Die Leute sind ausgehungert“

Im vergangenen Jahr war der Vorlauf zu kurz. In diesem Jahr wagten sich die Mitgliedsvereine der Kultur- und Sportvereinigung, die üblicherweise das Rettichfest bereichern, an eine Premiere. Aus der Not geboren wurde das Rettichfest to go initiiert. Heraus kam ein toller Erfolg. 600 Rettichfestboxen mit spezifischem Inhalt waren im Vorfeld gepackt worden. Verkauft wurden sie am Samstag bei der Feuerwehr, dem MGV 13/23, der KG Schlotte und dem FSV13/23, der sich mit dem Tischtennisverein zusammengetan hatte. Alle Beteiligten – allen voran Hauptkoordinator Hermann Magin – waren zufrieden. Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne), die Beigeordneten Patrick Poss (CDU) und Hans Schwind (CDU) sowie Rettichkönig Tobias I. überzeugten sich vom reibungslosen Verlauf. Die Stadtverwaltung, vor allem Katrin Pardall von der Wirtschaftsförderung, hatte in der Umsetzung der Idee unterstützt. Bei einer Rundtour erfuhr das Tagblatt von den Mitwirkenden, wie es läuft mit den Rettichfestboxen.

