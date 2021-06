Mit Corona-bedingter Verspätung eröffnet der Künstler Martin J. Eckrich die Kunstsaison 2021 in seinem Kunstgarten in Schifferstadt Schifferstadt. Über die lange Zeit des Lockdowns wurden einige der bestehenden Installationen neu überarbeitet, Vieles neu geschaffen und Alles zeigt sich jetzt in der aufstrebenden Natur in einem ganz besonderen Ambiente und Glanz. Martin J.Eckrich gestaltet seine Kunstwerke gemeinsam mit der Natur. Dass diese aus der Natur kommen, zeigen seine Materialien. Die Grenzen von Wiederverwertbarem und Schwerzersetzbarem sind in seinen Arbeiten geöffnet. Alles erscheint in Symbiose miteinander und zeigt eine vom menschlichen Geist durchdrungene Welt. Die Metamorphose der Pflanzenwelt ist ihm dafür ein Vorbild. In komplexen Außeninstallationen beschäftigt er sich mit aktuellen Themen, z.B. der Corona-Pandemie, Situation der Kirchen, Attentate, Flucht und den Schlüsselereignissen der Menschheit, wie Geburt, Abschied, u.a. Kleine Brunnen auf dem weitläufigen Gelände erinnern an den Kreislauf des Lebens, blühende Pflanzen und alte, große Bäume verschmelzen mit den Ideen des Künstlers. In der angrenzenden Galerie zeigt Martin J.Eckrich Arbeiten aus den vergangenen Monaten und weitere Assemblages aus diversen Materialien. Das Thema und der Mittelpunkt seiner Werke ist immer der Mensch. Garten und Ausstellung sind vom 5. bis 20. Juni zu nachfolgenden Zeiten fest und nach telefonischer Terminvereinbarung (06235/82586) geöffnet: samstags 16 bis 20 Uhr, sonntags 14 bis 18 Uhr, donnerstags 16 bis 19 Uhr. Aktuelle Mitteilungen/Änderungen können auf der Homepage www.kunst-eckrich.de oder auf facebook ersehen werden. Im Juli ist der Garten traditionell an allen fünf Freitagen (2.,9.,16.,23.,30. )von 18 bis mind. 22 Uhr (je nach Wetterlage) geöffnet. Der gesamte Garten auf über 2000qm ist illuminiert. Die Ausstellung und die Galerieräume sind ebenfalls zu besichtigen. Der Zutritt zum Kunstgarten in Schifferstadt, Iggelheimer Str. 54 ist wie auch in den vergangenen Jahren kostenfrei möglich. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln (aktuell Maske, Abstand, Kontakterfassung, keine Testpflicht).