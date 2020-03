Liebe Tagblatt-Leserinnen und -Leser,

die Ereignisse, das Corona-Virus betreffend, überschlagen sich. Den Überblick zu behalten ist angesichts der zahllosen Meldungen über Absagen, Maßnahmen und Neuregelungen, die auf den unterschiedlichsten Kanälen in der Redaktion einlaufen, nicht leicht. Unser Anliegen ist es natürlich, Sie, liebe Leserinnen und Leser, stets mit den aktuellsten und wichtigsten Informationen rund um Covid-19, die Folgen, Vorgehensweisen und selbstverständlich alle weiteren Ereignisse in der Stadt zu versorgen. Aufgrund der sich permanent verändernden Ausgangslage ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass Informationen von abends am Morgen schon wieder überholt sind. Der gedruckten Zeitung sind hier Grenzen gesetzt. Seien Sie gewiss, dass wir bis zur letzten Sekunde an der Aufarbeitung der Themen arbeiten. Das schließt jedoch angesichts der aktuellen Entwicklungen nicht aus, dass nachgebessert werden muss. Selbstverständlich werden wir auch auf unseren Kanälen in den Sozialen Medien aktuelle Informationen bereitstellen.

Das Tagblatt ist des Weiteren selbst von der derzeitigen Situation direkt betroffen: stornierte Anzeigen für geplante Veranstaltungen treffen uns hart und unerwartet. Außerdem ist gerade eine Lokalzeitung in seiner Berichterstattung abhängig vom öffentlichen und sozialen Leben, denn darüber berichten wir täglich und dieses kommt gerade – nach Bekanntwerden des ersten Coronavirus-Falls in Schifferstadt – komplett zum Erliegen. Was dies für uns in den nächsten Wochen bedeutet, können wir noch nicht absehen. Sie können aber sicher sein, dass wir auch für diese außergewöhnliche Situation eine Lösung finden und wir Sie stattdessen mit interessanten Themen außer der Reihe versorgen.

In einer Krisensituation, wie wir sie jetzt alle gemeinsam stemmen müssen, spielen die seriösen Medien eine unverzichtbare Rolle. Eine neue gesundheitliche Lage, die die Aufmerksamkeit der gesamten Öffentlichkeit verlangt, kann nur durch die Medien vermittelt werden. Das gilt für die Aufklärung über das neuartige Virus, seine Verbreitungswege und über die enormen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen sowie über die notwendigen Maßnahmen, die die Regierungen nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation ergreifen. Und seriöse Medien klären auf und schüren keine Panik. So, wie Ihr Schifferstadter Tagblatt. Hier erfahren Sie alles fundiert, aktuell und gut recherchiert.

P.S. Keine Termine zu haben und abgesagte Veranstaltungen sind ja auch mal eine Chance: Zeit mit den Kindern zu spielen, eine Flasche Wein aufmachen, ein Buch oder auch das Tagblatt ausführlich lesen – derzeit die sicherste Möglichkeit sich nicht anzustecken.