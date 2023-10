Baugrube drohte einzustürzen – Über 1 Millionen Liter Wasser zur Stabilisierung der Baugrube, weiträumige Straßensperrungen, viele Einsatzkräfte vor Ort – keine Verletzten

Die Feuerwehr Schifferstadt wurde am Samstag um 5:41 Uhr zu einem Grundbruch (Erdbewegung) an der Baustelle der Bahnunterführung in der Iggelheimer Straße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Bewegung der Spundwände fest. Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels kam es zu einem Druck auf die Verschalung der Baugrube, sodass ein kompletter Einsturz drohte.