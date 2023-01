Bildung mit Biss: Mozart und die Frauen in Schifferstadt

Am Sonntag, den 12. Februar findet im Salischen Hof in Schifferstadt die Veranstaltungsreihe „Bildung mit Biss“ der kvhs statt. Thema diesmal: Mozart und die Frauen. Die Gelegenheit für ein vorgezogenes Dinner zum Valentinstag oder einfach ein 3-Gänge-Menü mit begleitendem Vortrag genießen. Bildung und Kulinarik kann so auf eine einzigartige Weise verbunden werden. Prüfen Sie die mysteriösen Umstände um W. A. Mozarts Tod anhand von Originaldokumenten und Zeitzeugnissen und ermitteln Sie tatkräftig oder als aufmerksamer Betrachter bei der kriminalistischen Aufschlüsselung eines der größten Rätsel der Musikgeschichte. Und genießen Sie ein „mörderisch” feines 3-Gänge-Menü nach historischen Rezepten, zubereitet vom Team des Salischen Hofes in Schifferstadt. Referentin ist die promovierte Musikwissenschaftlerin Dr. Anja Pohsner. Ort ist der Salische Hof in Schifferstadt. Beginn ist um 17:00 Uhr. Preis 57 €, inklusive 3- Gänge-Menü und Aperitif, Getränke werden separat berechnet. Kursnummer: H 200108S01. Anmeldung online unter www.vhs-rpk.de oder schriftlich per E- Mail oder Anmeldformular bei der Außenstelle Schifferstadt unter KVHS-Schifferstadt@vhs- rpk.de. Ansprechpartner: Katrin Fischer und Alexander Christ. Telefon: 06235 44593.