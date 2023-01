Rhein-Pfalz-Kreis. Sie möchten im neuen Jahr mehr für Ihre körperliche und seelische Gesundheit tun? Hierfür bieten unsere beiden Hatha-Yoga Kurse Kursbeginn ist Montag, der 16. Januar 2023. Der Kurs mit der Kursnummer H301103H07 beginnt um 17 Uhr und endet um 18:30 Uhr. Der nachfolgende Kurs beginnt um 18:45 Uhr und ist um 20:15 Uhr beendet. Er trägt die Kursnummer H301103H07. Kursort ist die Schulturnhalle der Grundschule Heßheim. Die Kurgebühren betragen ab 8 Teilnehmenden 57€ und bei 6-7 Personen 83 €. Es finden 10 Kurstermine statt. Eine Anmeldung ist online unter www.vhs-rpk.de möglich oder per E- Mail oder schriftlichem Anmeldeformular bei der Außenstelle in Lambsheim-Heßheim. Ansprechpartnerin ist Claudia Meister, c.meister@lambsheim-hessheim.de. Rücksicht auf den Rücken online Dieser online Kurs der vhs des Rhein-Pfalz-Kreises ermöglicht Ihnen, Übungen fürs Gesundbleiben kennenzulernen, ohne Ihr Zuhause verlassen zu müssen. Er vermittelt Ihnen, wie Sie auf schonende Weise effizient ihren Rücken stärken können. Sie lernen, mit gezielter Wirbelsäulengymnastik, Wahrnehmungsübungen und Anleitungen zur Entspannung den notwendigen Ausgleich für die Belastungen Ihres Rückens im Alltag zu schaffen. An 12 Terminen können Sie Ihren Rücken stärken und kräftigen. Der Kurs findet jeweils montags von 17:30 bis 18:30 Uhr statt. Kursbeginn war bereits am 09. Januar 2023, aber Späteinsteiger*innen sind herzlich willkommen. Anmeldungen sind online unter: www.vhs-rpk.de oder per E-Mail an kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de möglich. Die Kursnummer lautet: H302120Z01. Die Kursgebühren belaufen sich bei 8 Teilnehmenden auf 40 €, bei 6-7 Personen auf 59 € und bei 4-5 auf 88 €. Der Kurs findet via Skype statt. Den Link erhalten Interessierte durch die Dozentin.