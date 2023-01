Jugendkunstschule: Offene Kreativwerkstatt

Schifferstadt. Am Freitag, 13. Januar 2023 beginnt um 16:00 Uhr der Kurs „JKS: Offene Kreativwerkstatt (6-10) 1-2023“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Hauptkurs umfasst 12 Termine, jeweils freitags von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr. Wer nicht alle Termine nutzen mag, kann sich/sein Kind für die Einzeltermine anmelden. In der Offenen Werkstatt dürft ihr Malen, Zeichnen, Schnippeln und Kleben. Ihr lernt einfache Drucktechniken kennen und könnt Skulpturen aus verschiedenen Materialen herstellen. Ronja Job bringt immer ein paar Ideen für euch mit. Wenn ihr jedoch etwas anderes arbeiten wollt – in einer anderen Technik oder zu einem anderen Thema – hilft sie euch, diese Ideen umzusetzen. Die Offene Werkstatt bietet einen wettbewerbsfreien, geschützten Rahmen zum künstlerischen Arbeiten und Experimentieren. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.