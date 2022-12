Blick zurück: “Schwein gehabt”

Im September diesen Jahres waren nach lang anhaltender Trockenheit Wildschweine in den umzäunten Waldfriedhof eingedrungen. Vor Allem im südlichen Rasenfeld wühlten sie den häufig beregneten Teil auf der Suche nach Würmern und Larven um. Personen, die in den späten Abendstunden den Friedhof besuchten, berichteten von merkwürdigen Geräuschen. Aber zu Gesicht bekommen hat die tierischen Übeltäter niemand. Nachdem der Stadtservice die Zaunlöcher wieder geflickt und die Stadtgärtner die umgewühlten Flächen wieder sorgfältig eingeebnet hatten, ließen die säuischen Vandalen den Waldfriedhof vorerst einmal in Ruhe.

