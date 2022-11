Neue vhs-Kurse in Schifferstadt

Am Montag, 7. November 2022, beginnt um 9:30 Uhr der Kurs „Computer für Einsteiger/innen – Internet und E-Mail verstehen“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst drei Termine, jeweils montags von 09:30 Uhr bis 11:45 Uhr. Machen Sie gemeinsam in der Gruppe einen ersten Schritt in die digitale Welt und bekommen Sie Antworten rund um die Fragen: Was ist der Unterschied zwischen Webbrowser und Apps? Welche Apps gibt es und wie kann man sie verwenden? Welche Browser gibt es und wo liegen die Unterschiede, auch gerade im Bereich der Datensicherheit? Wie bedeutet Virenschutz? Was bedeuten “Erweiterungen des Webbrowsers”? Was ist eine E-Mail-Adresse? Welche E-Mail-Anbieter gibt es (t-online, gmx, web)? Wie kann man MS Outlook verwenden und E-Mails schreiben? Die Inhalte werden sehr ausführlich, in ruhigem Tempo und verständlich vermittelt und zur Vertiefung wiederholt. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.

Das perfekte Make-up

Am Donnerstag, 17. November 2022, findet von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr der Kurs „Das perfekte Make-up“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Geschminkt sein, aber nicht geschminkt aussehen, das ist das Ziel dieses Kurses. Ihr Gesicht mit seiner Form, seinem Hautbild und seinen Eigenheiten steht im Mittelpunkt. Die Referentin erklärt, bei welchen Gesichtsformen und -linien bestimmte Partien hervorgehoben und welche beim Schminken eher zurückgenommen werden sollen. Sie lernen einzuschätzen, wie matte, glänzende, helle und dunkle Farben wirken. Wann verwenden wir flüssiges Make-up, Puder oder Concealer und wie und wo trage ich Rouge auf? Alle diese Fragen können Sie bei diesem Abend mit der Referentin klären und auch praktisch anwenden. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.

Einführung in Affinity Photo mit dem eigenen Laptop

Am Montag, 7. November 2022, beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Einführung in Affinity Photo mit dem eigenen Laptop“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst vier Termine, jeweils montags und dienstags von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Affinity Photo ist ein Bildbearbeitungsprogramm, das auch für Einsteiger viele Funktionen bietet. Es wurde veröffentlicht, um Adobe Photoshop CS und Adobe Photoshop Elements Konkurrenz zu machen. Mit Affinity Photo können wir Digitalbilder vielfältig bearbeiten: Wir werden Tonwerte bzw. Farben korrigieren, Schönheitsfehler retuschieren, Montagen erstellen, wirkungsvolle Effekte oder Beschriftungen hinzufügen sowie hilfreiche Grundlagen behandeln. Es werden Übungsbilder zur Verfügung gestellt. Sie können aber auch eigene “Bilder” mitbringen, welche dann gemeinsam besprochen werden. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.

GIMP- Ihre Fotos professionell bearbeiten

Am Dienstag, 8. November 2022, beginnt um 17:30 Uhr der Kurs „GIMP- Ihre Fotos professionell bearbeiten“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst drei Termine, jeweils dienstags von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr. Möchten Sie Ihre Urlaubsfotos verbessern, ändern und für den Einsatz im Internet oder Druck optimieren? Mit der kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm GIMP, die kostenlose Alternative zu Photoshop, haben Sie die Möglichkeiten Ihre Urlaubsfotos nachzuarbeiten. Dieser Kurs wendet sich an Anfänger, Hobbyfotografen und die, die es werden wollen. Mit GIMP können Sie Bilder korrigieren, retuschieren, mit Filtern versehen und viel mehr. So lernen Sie den Umgang mit der Software und ihren Werkzeugen anhand von Bildbeispielen kennen, die Sie am Ende mit nach Hause nehmen können. Mit Hilfe eines Schulungsheftes werden einzelne Themenfelder schrittweise erarbeitet und intensiviert. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.

MS EXCEL Grundkurs

Am Montag, 7. November 2022, beginnt um 17:30 Uhr der Kurs „MS EXCEL Grundkurs“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst drei Termine, jeweils montags von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr. Sie werden systematisch in die Funktionen der Tabellenkalkulation MS Excel eingeführt und gewinnen einen umfassenden Überblick anhand praxisorientierter Beispiele. Mit zahlreichen Übungen erhalten Sie den effektiven Einstieg in die vielfältigen Möglichkeiten von MS Excel. Ziel ist die sichere und selbstständige Anwendung von MS EXCEL und das ansprechende Gestalten von Tabellen. Die Inhalte sind: Bedienungsgrundlagen, Aufbau des Arbeitsblattes, Steuerung, Zellen, Zellinhalte und Bezüge, Tabellen gestalten, einfache Formeln und Funktionen, Filtern und Sortieren, Diagramme erzeugen und Druckoptimierung. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.

Silver Sport: Bewegung für Seniorinnen und Senioren V

Am Donnerstag, 10. November 2022, beginnt um 14:30 Uhr der Kurs „Silver Sport: Bewegung für Seniorinnen und Senioren V“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst sechs Termine, jeweils donnerstags von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Es erwarten Sie sanfte Gymnastik zur Mobilisation der Gelenke, das Erlernen von Übungen zur Stärkung der Muskulatur sowie zum Training von Koordination und Konzentration. Eine kurze Entspannung am Ende rundet die Stunde ab. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.

Und plötzlich ist ein Smartphone da

Am Donnerstag, 10. November 2022, beginnt um 09:00 Uhr der Kurs „Und plötzlich ist ein Smartphone da“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zwei Termine, jeweils donnerstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Ein Kurs für absolute Anfänger, die noch nie ein mobiles Gerät bedient haben. Es gibt ausreichend Zeit zum Üben. Die Kursinhalte sind: Welche Tasten und Buchsen hat mein Gerät? Muss ich die Tasten kurz oder lang drücken? Wo ist die Kamera und wie wird die Tastatur bedient? Was bedeuten die Symbole und “Bildchen” auf dem Display und was kann man damit machen? Wie räume ich meinen Bildschirm auf und welches sind die sechs wichtigsten Einstellungen? Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.