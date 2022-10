Neue vhs-Kurse in Schifferstadt

Am Samstag, 5. November 2022, und am Sonntag, 6. November 2022, findet von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr der Kurs „Airbrush-Grundkurs“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Wir bieten Seminare für Anfängerinnen und Anfänger sowie Fortgeschrittene, Grundkurse als Voraussetzung für die Teilnahme am Airbrush-Studium. Das Airbrush-Studium ist eine Ausbildung in Modulen – jeweils über 12 Monate – mit Zwischenprüfungen sowie dem sowie dem Diplom-Abschluss „Airbrush-Designerin/Designer vhs Rhein-Pfalz-Kreis”. Airbrush ist kreatives Gestalten mit dem Luftpinsel, der „Spritzpistole”, einem faszinierenden Instrument, das zum Experimentieren anregt und Bilder von höchster Präzision entstehen lässt. Sie lernen die richtige Handhabung des Luftpinsels und verschiedene Grundtechniken wie Farbverläufe, Licht- und Schatteneffekte, Schablonen zeichnen und schneiden und Freihandbrushen als Basis für die eigene Arbeit. Verwendet werden ungiftige Acrylfarben auf Wasserbasis. Es werden drei Bilder angefertigt. Alle Materialien inkl. Kompressor und Druckluftpistolen werden bereitgestellt.

Whisky-Rundreise Schottland und Europa

Am Samstag, 5. November 2022, findet um 19:00 Uhr der Kurs „Whisky-Rundreise Schottland und Europa“ in der Schifferstadter Adlerstube, Kirchenstraße 17, statt. Sie trinken gerne Whisky, möchten aber noch ein bisschen mehr über Brennereien, Land und Leute, Fasstypen, Stärken, nationale oder regionale Besonderheiten oder Neuheiten erfahren? Dann sind Sie bei unseren Tastings richtig. Sie trinken gerne Whisky, möchten aber noch ein bisschen mehr über die Brennereien, Land und Leute erfahren? Dann sind Sie bei diesem Tasting richtig. An diesem Abend werden 6 x 2cl Whisky aus verschiedenen Brennereien Schottlands und des übrigen Europas verkostet. Das schottische “Lebenswasser” stammt aus unterschiedlichen Regionen und variiert von mild bis torfig. Informationen – für Einsteiger auch über die Whiskyherstellung oder Fassgrößen – sowie Bilder aus den Destillerien und aus Schottland runden das Angebot ab. Auch wer bereits einen Kurs mit diesem Titel besucht hat, dürfte auf seine Kosten kommen, weil jeweils andere Whiskysorten und Abfüllungen verkostet werden. Anmeldeschluss ist der 28.10.2022.

Sturzprävention für Seniorinnen und Senioren „60+” zur Vorbeugung II

Am Mittwoch, 2. November 2022, beginnt um 16:45 Uhr der Kurs „Sturzprävention für Seniorinnen und Senioren „60+” zur Vorbeugung II“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst sechs Termine, jeweils mittwochs von 16:45 Uhr bis 17:45 Uhr. Stolpern, ausrutschen, hinfallen: Unbewusst gleicht unser Körper so manchen „Fehltritt” im Vorfeld aus. Gute Koordination und ein gutes Gleichgewicht können hilfreich sein, um Stürze zu verhindern, oder, wenn es dann doch passiert, die Folgen zu reduzieren. In diesem Kurs lernen Sie Übungen kennen, die der Kräftigung und Dehnbarkeit der Muskulatur dienen. Außerdem trainieren Sie die Koordination, die Beweglichkeit der Gelenke und das Gleichgewicht. Der Dozent ist Präventions- und Gesundheitssportlehrer.

Selbstbehauptung für Teenies (10-15)

Am Freitag, 4. November 2022, beginnt um 15:30 Uhr der Kurs „Selbstbehauptung für Teenies (10-15)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. An drei Nachmittagen werden richtige Verhaltensweisen in altersgerechten Rollenspielen und speziellen Übungen zur Gewaltprävention vermittelt. Hierbei geht es u. a. um das richtige Verhalten auf dem Schulweg/im Schulbus, Gewalt- und Mobbingvermeidung und den Schutz vor sexuellen Übergriffen. Ziel ist, die Schülerinnen und Schüler zu stärken und ein natürliches Selbstvertrauen aufzubauen.

Fit im Büroalltag – MS EXCEL (für Frauen)

Am Freitag, 4. November 2022, beginnt um 15:00 Uhr der Kurs „Fit im Büroalltag – MS EXCEL (für Frauen)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst drei Termine, jeweils freitags von 15:00 Uhr bis 18.00 Uhr. In diesem Kurs werden die wichtigsten Grundlagenkenntnisse für den Büroalltag vermittelt und vertieft. Er richtet sich dabei speziell an Frauen, die längere Zeit nicht berufstätig waren und aktuelle EDV Kenntnisse für einen (Wieder) Einstieg erwerben möchten. Die Teilnehmerinnen erlernen das Arbeiten mit Windows 10 und den MS Office 2016 Programmen Word, Excel, PowerPoint und Outlook: u. a. Dateimanagement, Textgestaltung, Serienbriefe, einfache Kalkulationen erstellen und formatieren, Präsentationen erstellen, E-Mails, Termine und Kontakte verwalten. Der Kurs kann – wenn alle Module besucht wurden – mit einer freiwilligen Xpert ECP R3 Online Prüfung abgeschlossen werden. Für die bestandene Prüfung wird ein Zertifikat ausgestellt.

Fit im Büroalltag – MS EXCEL (für Frauen)

Am Freitag, 4. November 2022, beginnt um 15:00 Uhr der Kurs „Fit im Büroalltag – MS EXCEL (für Frauen)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst drei Termine, jeweils freitags von 15:00 Uhr bis 18.00 Uhr. In diesem Kurs werden die wichtigsten Grundlagenkenntnisse für den Büroalltag vermittelt und vertieft. Er richtet sich dabei speziell an Frauen, die längere Zeit nicht berufstätig waren und aktuelle EDV Kenntnisse für einen (Wieder) Einstieg erwerben möchten. Die Teilnehmerinnen erlernen das Arbeiten mit Windows 10 und den MS Office 2016 Programmen Word, Excel, PowerPoint und Outlook: u. a. Dateimanagement, Textgestaltung, Serienbriefe, einfache Kalkulationen erstellen und formatieren, Präsentationen erstellen, E-Mails, Termine und Kontakte verwalten. Der Kurs kann – wenn alle Module besucht wurden – mit einer freiwilligen Xpert ECP R3 Online Prüfung abgeschlossen werden. Für die bestandene Prüfung wird ein Zertifikat ausgestellt. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich.

Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.