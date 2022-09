Mittleren Schulabschluss für bessere Berufschancen nachholen

Rhein-Pfalz-Kreis. Jugendliche und Erwachsene können den qualifizierten Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) bei der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises in Schifferstadt nachholen, sofern sie mindestens 16 Jahre alt sind, die Schulpflicht erfüllt und den entsprechenden Abschluss noch nicht erreicht haben. Für viele Ausbildungen reicht die Berufsreife (Hauptschulabschluss) nicht aus. Wer nach Erfüllen der Schulpflicht keinen mittleren Abschluss erreicht hat, kann diesen innerhalb von ca. 16 Monaten im vhs-Bildungszentrum Schifferstadt nachholen. Beginn des Lehrgangs ist am 2. November 2022. Der Unterricht findet montags bis freitags von 8.30 bis 13.30 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 1800 Euro (zahlbar in zehn monatlichen Raten zu je 180 Euro). Die Abschlussprüfungen sind für Februar 2024 geplant. Deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzung für die Teilnahme (B2 nach GER). Die Schulferien sind unterrichtsfrei. Der Lehrgang endet mit einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Das Zeugnis wird von der zuständigen Schulbehörde (ADD) nach bestandener Prüfung ausgestellt. Für die Teilnahme werden folgende Unterlagen benötigt: Abschluss- bzw. Abgangszeugnis der zuletzt besuchten Schule in beglaubigter Kopie und vollständiger, aktueller Lebenslauf. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.vhs-rpk.de (Kursnummer G602001Z01). Ansprechpartnerin ist Tina Müller, Tel. 06235 6022, E-Mail tina.mueller@ kvhs-rpk.de. Für den Lehrgang ist ein persönliches Vorgespräch erforderlich, dieses erfolgt nur nach vorheriger Terminvereinbarung.