Hilfe beim Helfen – für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz

Rhein-Pfalz-Kreis. Pflegende Angehörige erhalten in einem kostenfreien Seminar der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. und der BARMER Pflegekasse Hilfen und Unterstützung für den häuslichen Alltag. Neben den allgemeinen Informationen werden auch die regionalen Hilfsangebote in den Vordergrund gestellt. Die Alzheimerkrankheit ist die häufigste Ursache von Demenz. Sie stellt Betroffene und ihre Angehörigen vor große Aufgaben in der Lebens- und Krankheitsgestaltung. Größtenteils werden psychisch veränderte Menschen in ihrer häuslichen Umgebung betreut und versorgt. Die Sorge und Pflege in der eigenen Familie bedeuten große physische und vor allem psychische Belastungen für die Pflegenden. Pflegende Angehörige und ehrenamtliche Begleiter erhalten an sieben Terminen ab 19. Oktober 2022 jeweils mittwochs von 16 bis 18 Uhr im Seniorenstift Zur Dannstadter Höh in Dannstadt-Schauernheim Informationen, Hilfen und Austausch. Die Inhalte sind: Wissenswertes über Demenz, Demenz verstehen, Informationen zu Recht, den Alltag erleben, Pflegeversicherungen und Entlastungsangebote, herausfordernde Situationen und Pflege und Entlastung für Angehörige. Der Besuch des Kurses ist gebührenfrei, die Kosten werden von der BARMER Pflegekasse getragen. Teilnehmen können Versicherte aller Kassen. Mit der Anmeldung werden Ihre Kontaktdaten an die Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. bzw. die Kooperationspartner weitergegeben. Der Kurs richtet sich nicht an Personen, die sich auf dem Arbeitsmarkt qualifizieren möchten und auch nicht an Ehrenamtliche, die im niederschwelligen Betreuungsbereich bzw. Hospiz eingesetzt werden. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de (Kursnummer G103103D01) oder bei der örtlichen Volkshochschule Dannstadt-Schauernheim unter E-Mail uwe.schmelz@kvhs-rpk.de bzw. carmen.argus@ kvhs-rpk.de oder unter Tel. 06231 401 148 (vorm.) möglich.