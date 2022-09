Meister der Hauswirtschaft mit Ausbilderschein

Wer in der Hauswirtschaft ausgebildet ist und über zwei Jahre Berufserfahrung verfügt, kann sich ab 29. September 2022 bei der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises als Meister*in der Hauswirtschaft weiterbilden. Hauswirtschaftsmeister sind gefragte Fach- und Führungskräfte. Sie übernehmen Tätigkeiten in leitender, beratender, anleitender Funktion und bilden Fachkräfte aus. Der Vorbereitungslehrgang auf die Prüfung vor der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) läuft immer donnerstags von 17.30 bis 21.30 Uhr (zusätzlich wenige Samstage) im vhs-Bildungszentrum in Schifferstadt und in der Rudolf-Wihr-Realschule Plus in Limburgerhof. Der arbeitspädagogische Teil der Ausbildung (Ausbildung der Ausbilder*innen) ist im Lehrgang enthalten. Dieser findet zu Lehrgangsbeginn statt und kann auch separat belegt werden. Nach ca. einem Jahr wird die entsprechende Prüfung zum Nachweis der Berufs- und Arbeitspädagogik ebenfalls über die ADD angeboten. Am Ende des Lehrgangs wird ein Arbeitsprojektes im Bereich „Hauswirtschaftliche Versorgungs- und Betreuungsleistungen” erstellt und im Anschluss präsentiert. Die Projektdauer beträgt 6 Monate. Die Meister-Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der ADD findet im Frühjahr 2025 statt. Die Gebühr beträgt 2520 Euro, Ratenzahlung ist möglich. Ein Zuschuss bzw. eine Förderung gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz („Aufstiegs-Bafög“) kann unabhängig von Einkommen und Vermögen beantragt werden. Weitere Informationen sind auch online unter www.vhs-rpk.de zu finden (Kursnummer G508067Z01). Ansprechpartnerinnen sind Ulrike Ehmann, Tel. 0621 5909 3420, E-Mail ulrike.ehmann@kv-rpk.de (Anmeldung) und Tina Müller, Tel. 06235 6022, E-Mail tina.mueller@kvhs-rpk.de (Beratung).