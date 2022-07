Buchcastings für Kinder in der Stadtbücherei

Schifferstadt. In den Sommerferien lädt die Stadtbücherei Schifferstadt alle Kinder zum Buchcasting ein. Aber was ist so ein Buchcasting eigentlich? So funktioniert das Ganze: Das Team der Stadtbücherei stellt fünf Bücher zu verschiedenen Themen vor. Wie in einer Castingshow, werden diese Bücher anhand von verschiedenen Kriterien (Titel, Cover, Klappentext, Textausschnitt) bewertet. In jeder Runde scheidet ein Buch aus, bis am Ende das Gewinnerbuch feststeht. Das Buchcasting findet an zwei Terminen statt: Donnerstag, 4. August 2022, 18:00 bis 20:15 Uhr für Kinder von 8-10 Jahren sowie Donnerstag, 25. August 2022, 18:00 bis 20:15 Uhr für Kinder von 10-12 Jahren. Für beide Termine ist eine Anmeldung erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Anmeldefrist ist der Mittwoch, 3. August 2022 bzw. der Mittwoch, 24. August 2022. Angemeldet werden kann per Telefon 06235/925830, per Mail an stadtbuecherei@schifferstadt.de oder vor Ort in der Stadtbücherei Schifferstadt. Die Teilnahme ist kostenlos. Nach dem Casting dürfen die Kinder noch ein bisschen stöbern und sich gerne noch Bücher ausleihen.

Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses

Schifferstadt. Am Mittwoch, 13. Juli 2022, beginnt um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses der Stadt Schifferstadt, Marktplatz 2, die 25. Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses. Zu Beginn der Sitzung geht es um die Vorstellung des aktuellen Planungsstandes zur städtebaulichen Entwicklung auf dem Grundstück der ehemaligen Bereitschaftspolizei. Darauf folgt die Vorstellung der Planung für ein Parkhaus in der Ziegeleistraße östlich der Unterführung Dürkheimer Straße. Im Anschluss geht es um die Erweiterung der Grundschule Süd, sowie um die Vergabe der Dachabdichtungs-, Dachbegrünungs- und Spenglerarbeiten beim Neubau „Kita Am Sportzentrum“. Abschließend um die Vergabe Mäh- und Mulcharbeiten. Besucherinnen und Besucher sind zur öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen.

Neu in der Stadtbücherei: Tonies

Schifferstadt. Auf vielfachen Wunsch von Leserinnen und Lesern hat die Stadtbücherei Schifferstadt nun auch Tonies zur Ausleihe im Angebot. Tonies sind kleine Hörfiguren, die mit Hilfe der sogenannten Toniebox abgespielt werden können. Stellt man die Figuren auf die Box, verbindet sich diese mit dem WLAN und lädt den entsprechenden Inhalt aus der Toniecloud herunter und spielt die Hördatei sofort ab. Einmal vollständig geladen, bleibt die Hördatei auf der Toniebox und kann überall beim Aufsetzen der Toniefigur, auch ohne WLAN, gehört werden. Bereits in vielen Haushalten mit kleinen Kindern ist die Toniebox vorhanden und so wurde an das Team der Stadtbücherei immer wieder der Wunsch angetragen, auch Tonies für die Ausleihe anzubieten. Dieser Wunsch konnte nun erfüllt werden. Der Erwerb der doch recht teuren Hörfiguren konnte mit Hilfe der Landesförderung für Öffentliche Bibliotheken des Landes Rheinland-Pfalz umgesetzt werden. Die Toniefiguren kann man während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei vor Ort ausleihen. Pro Leserkarte dürfen zwei Tonies auf einmal ausgeliehen werden, die Leihfrist beträgt vier Wochen. Die Stadtbücherei bittet darum, die geänderten Öffnungszeiten während der Sommerferien ab Montag, 25. Juli 2022, zu beachten. Nähere Information auf www.stadtbuecherei-schifferstadt.de.

Sitzung des Ausschusses Projekt Soziale Stadt

Schifferstadt. Die achte Sitzung des Ausschusses Projekt Soziale Stadt Schifferstadt tagt am Dienstag, 12. Juli 2022, um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses Schifferstadt. In der öffentlichen Sitzung werden folgende Themen behandelt: Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zum ehemaligen Stadtfriedhof, Umgestaltung des ehemaligen Stadtfriedhofs, fünf Zuschussanträge gemäß Modernisierungsrichtlinie Wohngebäude in der Bahnhofstraße, Schulstraße und Ludwigstraße, sowie Prüfung auf Machbarkeit eines Parkhauses in Bahnhofsnähe. Besucherinnen und Besucher sind zur öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen.

Gut für die Figur – fit in der Natur – Freiluftangebot

Schifferstadt. Am Dienstag, 26. Juli 2022, beginnt um 19:00 Uhr der Kurs „Gut für die Figur – fit in der Natur – Freiluftangebot“ im Garten des Schifferstadter vhs-Bildungszentrums, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst sechs Termine, jeweils von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr. In diesem Kurs lernen Sie, Ihre Kondition nach einer längeren Bewegungspause wieder zu verbessern, Ihre Muskulatur zu kräftigen und Fett abzubauen. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.

Fit im Büroalltag – MS EXCEL (für Frauen)

Schifferstadt. Am Freitag, 15. Juli 2022, beginnt um 15:00 Uhr der Kurs „Fit im Büroalltag – MS EXCEL (für Frauen)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst drei Termine, jeweils von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr. In diesem Kurs werden die wichtigsten Grundlagenkenntnisse, wie zum Beispiel Dateieingabe, grundlegende Formeln und Funktionen, Diagrammerstellung, Layoutgestaltung etc. für den Büroalltag vermittelt und vertieft. Er richtet sich dabei speziell an Frauen, die längere Zeit nicht berufstätig waren und aktuelle EDV Kenntnisse für einen (Wieder-) Einstieg erwerben möchten. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.