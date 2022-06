VHS-Kurse in Schifferstadt

Am Dienstag, 5. Juli 2022, findet um 18:00 Uhr der Kurs „Easy cooking im Päckchen: schonend zubereitet – voller Geschmack“ in der Küche der Realschule plus Schifferstadt im Paul-v.-Denis-Schulzentrum, statt. Wer viel zu tun hat und trotzdem gern gut und gesund essen möchte, ist bei den Päckchen genau richtig. Schnell sind frische, saisonale Zutaten verpackt und garen dann im Ofen ganz allein vor sich hin. So bleibt Zeit, wichtige Anrufe zu erledigen, Gute-Nacht-Geschichten zu erfinden oder ein entspanntes Bad zu nehmen. Was eben gerade so ansteht. Schnell, einfach, lecker: Beim Päckchen-Kochen kommen alle Zutaten aufs Papier, das Ganze wird verschnürt – und ab in den Ofen! Ähnlich wie beim Dampfgaren ist die Zubereitung der Speisen im Päckchen besonders schonend, Geschmack und Nährstoffe bleiben erhalten, weil alles in der Hülle bleibt. Zudem kann auf die Verwendung von Fett oder Öl verzichtet werden. Und das Ergebnis? Ein Augenschmaus! AHA-Momente beim Auspacken garantiert! Anmeldeschluss ist der 28. Juni 2022. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.

Am Samstag, 2. Juli 2022, beginnt um 9.30 Uhr der Kurs „Portraitfotografie im Freien" im Garten des Schifferstadter vhs-Bildungszentrums, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zwei Termine, der zweite Termin erfolgt in Abstimmung mit den Teilnehmern. Dieser Kurs ist dem Portraitieren von Menschen in natürlicher Umgebung gewidmet, wo Licht und Schatten eine besondere Herausforderung darstellen, aber auch der Kreativität viel Freiraum lassen. Wenn dieser Schnuppertermin ausreichend Interesse weckt, kann auch ein Aufbaukurs zur Vertiefung und Erweiterung der Kenntnisse eingerichtet werden. Es werden maximal sechs Anmeldungen entgegengenommen.

Am Montag, 4. Juli 2022, beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Gimp" – Crashkurs -Bilder mit dem kostenfreien Programm bearbeiten" im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zwei Termine, jeweils 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Um eigene Bilder bearbeiten und verbessern zu können, benötigt man spezielle Werkzeuge. Zu den wichtigsten Instrumenten, die ein gutes Bildbearbeitungsprogramm besitzen sollte, zählen Funktionen zum Zuschneiden und Drehen von Fotos, zum Entfernen roter Augen und Schärfen verschwommener Bilder. All diese Werkzeuge stellt das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm GIMP bereit. Dieser Kurs bietet einen leichten Einstieg in Gimp. Schritt für Schritt lernen Sie Arbeitstechniken kennen, mit denen Sie schnell und effektiv Fotos bearbeiten und verbessern können. Von einfachen Bildkorrekturen über Retuschen bis hin zu Montagen können sie ihre Fotos gezielt optimieren und kreativ gestalten.

Am Samstag, 2. Juli 2022, beginnt um 10:00 Uhr der Kurs „Was ist eigentlich dieses SEO und brauche ich das wirklich für meine Webseite?“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst zwei Termine, jeweils von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Hier erhalten Sie einen Einblick in die suchmaschinenfreundliche Optimierung Ihrer Internetseite. SEO-Kenntnisse sind bereits heute in der Planungsphase für die eigene Internetseite wichtig; auch bereits bestehende Webseiten können mit ein paar Maßnahmen verbessert werden. Die Kursinhalte sind: Was ist Search Engine Optimierung und was sind Keywords? Welche „Regeln“ sind zu beachten? Wie macht man seine eigene Webseite (im Internet) bekannt? Was macht die Google Search Console? Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235 44-593 melden.